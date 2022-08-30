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1 час назад

Туристы из России вместо Крыма едут за рубеж с пересадками

FBM.ru

Текущий летний сезон представители Ассоциации туроператоров России называют сезоном самостоятельного туризма, так как большинство россиян добирались до полуострова на поезде, автомобиле или автобусе, так как авиасообщение отсутствует.

Туристы из России вместо Крыма едут за рубеж с пересадками
Фото: FBM.ruFBM.ru

Россияне рассказали о своих впечатлениях от Крыма и отдыха на полуострове. Некоторые заявили, что лучше отправиться за рубеж с пересадками, чем ехать в Крым, передает издание «МК».

Москвич Дмитрий со своей семьей и маленькой собакой признался, что лучше бы он полетел в Грецию, пусть с тремя пересадками и за астрономические деньги, чем ехать в Крым. По его словам, сначала они заселились в неплохую квартиру в Алуште. Но там ребенка начали атаковать блохи, которых было на полу предостаточно. Они переехали в другое жилье, но оставшийся отдых сын мучился с зудящими ногами, а собаку постоянно приходилось обрабатывать противоблошиным средством.

Россиянка Алина, отдыхавшая в Севастополе, сообщила о недоброжелательном отношении горожан. Она рассказала, что за 2недели отдыха неоднократно слышала фразы: “Понаехали”, “Эти москвичи достали”. По словам туристки, их обвиняли даже в том, что на территории работает ПВО. Алина отметила, что местным жителям наоборот нужно было радоваться, что люди решили поддержать местный туризм, приехав в Севастополь.

Россиянка Евгения честно призналась, что лучше бы за эти деньги полетела в Турцию на самолете 5 часов, чем 32 часа на поезде в Ялту. Женщина рассказала, что в тире ее обманули, в кафе обсчитали, на рынке обвесили, а в магазине – обхамили. По ее словам, новости насчет ситуации на Украине не дают спокойно отдыхать, так как на набережной только и слышны разговоры об этом.

А вот москвичка Олеся призналась, что ей понравился отдых в Канаке, где она проживала в пансионате. Но из-за того, что заразилась коронавирусом, пока еще не может добраться до дома.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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