Туристы из России вместо Крыма едут за рубеж с пересадками

Текущий летний сезон представители Ассоциации туроператоров России называют сезоном самостоятельного туризма, так как большинство россиян добирались до полуострова на поезде, автомобиле или автобусе, так как авиасообщение отсутствует.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Россияне рассказали о своих впечатлениях от Крыма и отдыха на полуострове. Некоторые заявили, что лучше отправиться за рубеж с пересадками, чем ехать в Крым, передает издание «МК».

Москвич Дмитрий со своей семьей и маленькой собакой признался, что лучше бы он полетел в Грецию, пусть с тремя пересадками и за астрономические деньги, чем ехать в Крым. По его словам, сначала они заселились в неплохую квартиру в Алуште. Но там ребенка начали атаковать блохи, которых было на полу предостаточно. Они переехали в другое жилье, но оставшийся отдых сын мучился с зудящими ногами, а собаку постоянно приходилось обрабатывать противоблошиным средством.

Россиянка Алина, отдыхавшая в Севастополе, сообщила о недоброжелательном отношении горожан. Она рассказала, что за 2недели отдыха неоднократно слышала фразы: “Понаехали”, “Эти москвичи достали”. По словам туристки, их обвиняли даже в том, что на территории работает ПВО. Алина отметила, что местным жителям наоборот нужно было радоваться, что люди решили поддержать местный туризм, приехав в Севастополь.

Россиянка Евгения честно призналась, что лучше бы за эти деньги полетела в Турцию на самолете 5 часов, чем 32 часа на поезде в Ялту. Женщина рассказала, что в тире ее обманули, в кафе обсчитали, на рынке обвесили, а в магазине – обхамили. По ее словам, новости насчет ситуации на Украине не дают спокойно отдыхать, так как на набережной только и слышны разговоры об этом.