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54 минуты назад

Пассажирка впала в истерику на борту и довела попутчиков

Lenta.ru

Пассажирка самолета Jetstar устроила скандал на борту, отказавшись сидеть на своем месте, и была снята с рейса. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажирка впала в истерику на борту и довела попутчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Австралийская туристка возвращалась в Сидней из Пхукета рейсом авиакомпании Jetstar. По сообщениям очевидцев, девушка должна была сидеть у прохода, однако пассажирка с этим не согласилась и впала в истерику — она начала громко жаловаться на ситуацию и требовать у стюардесс пересадить ее.

После продолжительной полемики с членами экипажа австралийка начала доводить пассажиров, оскорбляя их и провоцируя конфликты. В конечном итоге бортпроводники решили отстранить буйную девушку от полета — она покинула борт под бурные аплодисменты попутчиков и в сопровождении сотрудников безопасности тайского аэропорта.

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