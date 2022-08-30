Пассажирка впала в истерику на борту и довела попутчиков

Пассажирка самолета Jetstar устроила скандал на борту, отказавшись сидеть на своем месте, и была снята с рейса. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Австралийская туристка возвращалась в Сидней из Пхукета рейсом авиакомпании Jetstar. По сообщениям очевидцев, девушка должна была сидеть у прохода, однако пассажирка с этим не согласилась и впала в истерику — она начала громко жаловаться на ситуацию и требовать у стюардесс пересадить ее.