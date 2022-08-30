Что ждет турбизнес в новом году

Россияне едут не «куда хотят, а куда можно», что дает неплохие перспективы для развития внутреннего туризма. Об этом в интервью News.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

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По его словам, в новом году будет расти турпоток в Азию. Есть вероятность, что, например, Таиланд может подвинуть Египет в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян.

«Это возможно при полном снятии там коронавирусных ограничений. Поэтапно их снимают уже сейчас»,

— объяснил он.

Специалист также подчеркнул, что заграничный отдых этим летом обошелся россиянам на 40—50% дороже, чем летом 2021-го, несмотря на почти полное отсутствие туров в Европу. Цены на отпуска в России выросли на 15—17%.