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29 минут назад

Что ждет турбизнес в новом году

Парламентская газета

Россияне едут не «куда хотят, а куда можно», что дает неплохие перспективы для развития внутреннего туризма. Об этом в интервью News.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Что ждет турбизнес в новом году
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, в новом году будет расти турпоток в Азию. Есть вероятность, что, например, Таиланд может подвинуть Египет в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян.

«Это возможно при полном снятии там коронавирусных ограничений. Поэтапно их снимают уже сейчас»,

— объяснил он.

Специалист также подчеркнул, что заграничный отдых этим летом обошелся россиянам на 40—50% дороже, чем летом 2021-го, несмотря на почти полное отсутствие туров в Европу. Цены на отпуска в России выросли на 15—17%.

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Абхазия и Белоруссия, а внутреннего туризма — Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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