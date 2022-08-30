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1 час назад

Еще один российский перевозчик заявил о распродаже

TourDom

Одна из «дочек» «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» объявила о распродаже билетов по некоторым направлением в зимнем сезоне. Согласно информации на сайте лоукостера, сейчас они могут предложить своим потенциальным пассажирам около 20 тысяч мест по минимальным тарифам.

Еще один российский перевозчик заявил о распродаже
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Стоимость билетов начинается с 999 рублей. За такую цену можно долететь из Москвы до Мурманска, Уфы или Казани. Также есть недорогие места на рейсах из Саратова в Москву. Самый бюджетный вариант в данном случае стоит 1 499 рублей. В распродаже участвуют рейсы из Шереметьево и Внуково. Акция распространяется на 30 межрегиональных направлений.

Ранее об осеннем ценопаде заявляли в «Аэрофлоте» и NordStar. В первом случае у перевозчика действуют скидки до 50% по популярным направлениям внутри страны на рейсах «Аэрофлота», «России» и «Авроры». Акция продлится до 2 сентября, а полететь нужно с 1 сентября по 30 ноября. NordStar распродает билеты по некоторым внутренним направлениям 25 августа и до 4 сентября. В данном случае пассажирам предлагают недорогие билеты из Красноярска, Москвы, Новосибирска и других городов.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,
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