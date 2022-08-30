Еще один российский перевозчик заявил о распродаже

Одна из «дочек» «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» объявила о распродаже билетов по некоторым направлением в зимнем сезоне. Согласно информации на сайте лоукостера, сейчас они могут предложить своим потенциальным пассажирам около 20 тысяч мест по минимальным тарифам.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Стоимость билетов начинается с 999 рублей. За такую цену можно долететь из Москвы до Мурманска, Уфы или Казани. Также есть недорогие места на рейсах из Саратова в Москву. Самый бюджетный вариант в данном случае стоит 1 499 рублей. В распродаже участвуют рейсы из Шереметьево и Внуково. Акция распространяется на 30 межрегиональных направлений.