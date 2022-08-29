Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах для экономии энергии

РИА "ФедералПресс"

Посетителям французского курорта запретили пользоваться душем для экономии электроэнергии. Души не работают на Лазурном Берегу уже месяц, сообщила журналистка Ксения Собчак.

На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На пляже теперь не смоешь соленую воду. Я такого не помню за всю жизнь»,

– написала Собчак в своем Telegram-канале. Публичные души на французском курорте не работают уже месяц. Власти региона ввели запрет на использование душа посетителями пляжа из-за засухи и для экономии энергоресурсов.

Напомним, из-за сильной жары во Франции с июля ввели ограничения на использование воды. Так, жителям Франции запрещено поливать растения с девяти часов утра до семи часов вечера.

Новости путешествий,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители