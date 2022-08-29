На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем

Посетителям французского курорта запретили пользоваться душем для экономии электроэнергии. Души не работают на Лазурном Берегу уже месяц, сообщила журналистка Ксения Собчак.
«На пляже теперь не смоешь соленую воду. Я такого не помню за всю жизнь»,
– написала Собчак в своем Telegram-канале. Публичные души на французском курорте не работают уже месяц. Власти региона ввели запрет на использование душа посетителями пляжа из-за засухи и для экономии энергоресурсов.
Напомним, из-за сильной жары во Франции с июля ввели ограничения на использование воды. Так, жителям Франции запрещено поливать растения с девяти часов утра до семи часов вечера.