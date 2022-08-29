На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем

Посетителям французского курорта запретили пользоваться душем для экономии электроэнергии. Души не работают на Лазурном Берегу уже месяц, сообщила журналистка Ксения Собчак.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«На пляже теперь не смоешь соленую воду. Я такого не помню за всю жизнь»,

– написала Собчак в своем Telegram-канале. Публичные души на французском курорте не работают уже месяц. Власти региона ввели запрет на использование душа посетителями пляжа из-за засухи и для экономии энергоресурсов.