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3 часа назад

Молодожены приехали в роскошный спа-отель и пожаловались на «отдых в аду»

Lenta.ru

Путешествие мечты обернулось для молодоженов из Великобритании кошмаром. Об этом сообщает The Mirror.

Молодожены пожаловались на «отдых в аду» в спа-отеле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эрика и Джеймс Митчелл приехали в роскошный спа-отель «Ривьера» в Уэймуте, графство Дорсет, и увидели, что в гостинице грязные ковры, следы рвоты на стенах, а также мусор повсюду. По словам пары, медовый месяц превратился для них в «отдых в аду».

«Все было настолько отвратительно, повсюду разруха: ковер выглядел так, будто его погрызли мыши, бассейн, который так рекламировали на сайте, был зеленого цвета, столовые приборы и чашки были покрыты грязью и плесенью»,

— описывали британцы.

Молодожены рассказали, что вначале они собирались ночевать в машине, но потом все же передумали. Однако для того, чтобы чувствовать себя в гостинице в безопасности, Джеймс принес из машины гаечный ключ на случай, если «кто-то попытается их ограбить».

Отмечается, что сотрудники отеля отказались выплачивать туристам компенсацию за испорченный отдых.

Новости путешествий,Джеймс Митчелл,
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