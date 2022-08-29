Молодожены пожаловались на «отдых в аду» в спа-отеле

Путешествие мечты обернулось для молодоженов из Великобритании кошмаром. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эрика и Джеймс Митчелл приехали в роскошный спа-отель «Ривьера» в Уэймуте, графство Дорсет, и увидели, что в гостинице грязные ковры, следы рвоты на стенах, а также мусор повсюду. По словам пары, медовый месяц превратился для них в «отдых в аду».

«Все было настолько отвратительно, повсюду разруха: ковер выглядел так, будто его погрызли мыши, бассейн, который так рекламировали на сайте, был зеленого цвета, столовые приборы и чашки были покрыты грязью и плесенью»,

— описывали британцы.

Молодожены рассказали, что вначале они собирались ночевать в машине, но потом все же передумали. Однако для того, чтобы чувствовать себя в гостинице в безопасности, Джеймс принес из машины гаечный ключ на случай, если «кто-то попытается их ограбить».