Названа стоимость отдыха на Кубе после запуска прямых рейсов

Pegas Touristik в партнерстве с авиакомпаний Nordwind Airlines объявила о запуске полетной программы на Кубу — россияне смогут улететь прямыми рейсами на курорты Варадеро и Кайо-Коко. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, перелеты стартуют 1 октября с частотой четыре раза в неделю. Время в пути составит 13 часов. Сейчас туроператоры предлагают путевки от 4 до 21 ночи. В АТОР также назвали стоимость таких туров.

Например, путевка с вылетом из Москвы на Варадеро в октябре на 10 ночей обойдется минимум в 142,8 тысячи рублей на двоих. В новогодние праздники тур стоит в два раза дороже — от 311,8 тысячи рублей.

Цены на 10-дневный тур в Варадеро начинаются от 135 тысяч рублей для двоих путешественников, а стоимость недельной путевки на Новый год достигает 342 тысяч рублей.

В АТОР подчеркнули, что советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона гарантировал российским авиакомпаниям полную неприкосновенность воздушных судов.