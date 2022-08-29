Российский туроператор объявил о запуске чартеров на Кубу

Российский туроператор PEGAS Touristik объявил о возобновлении чартерных рейсов на Кубу. Полеты будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind Airlines с 1 октября.
Перелеты будут осуществляться по двум направлениям: Москва - Варадеро и Москва - Кайо-Коко. По обоим маршрутам перевозчик намерен летать до четырех раз в неделю. Рейсы будут выполняться на лайнерах Вoeing-777-300ER, а время в пути составит 13 часов.
Туры на Кубу уже можно бронировать. Их продолжительность составит от 4 до 21 ночи. Средняя стоимость пакетного тура на двоих в октябре стартует от 135 тыс. рублей.
Отметим, что для въезда на Кубу россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов. Однако по прибытии на Острове Свободы проводят выборочные тесты на ковид. Также за 72 часа до вылета на Кубу туристам необходимо заполнить форму D'Viajeros, которая понадобится для упрощения процедур в аэропорту. Электронная анкета пока доступна только на испанском и английском языках, но вскоре ее переведут и на русский.