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45 минут назад

Российский туроператор объявил о запуске чартерных рейсов на Кубу с 1 октября

Inc-News

Российский туроператор PEGAS Touristik объявил о возобновлении чартерных рейсов на Кубу. Полеты будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind Airlines с 1 октября.

Российский туроператор объявил о запуске чартеров на Кубу
Фото: Inc-NewsInc-News

Перелеты будут осуществляться по двум направлениям: Москва - Варадеро и Москва - Кайо-Коко. По обоим маршрутам перевозчик намерен летать до четырех раз в неделю. Рейсы будут выполняться на лайнерах Вoeing-777-300ER, а время в пути составит 13 часов.

Туры на Кубу уже можно бронировать. Их продолжительность составит от 4 до 21 ночи. Средняя стоимость пакетного тура на двоих в октябре стартует от 135 тыс. рублей.

Отметим, что для въезда на Кубу россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов. Однако по прибытии на Острове Свободы проводят выборочные тесты на ковид. Также за 72 часа до вылета на Кубу туристам необходимо заполнить форму D'Viajeros, которая понадобится для упрощения процедур в аэропорту. Электронная анкета пока доступна только на испанском и английском языках, но вскоре ее переведут и на русский.

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