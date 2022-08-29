Российский туроператор объявил о запуске чартеров на Кубу

Российский туроператор PEGAS Touristik объявил о возобновлении чартерных рейсов на Кубу. Полеты будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind Airlines с 1 октября.

Фото: Inc-News Inc-News

Перелеты будут осуществляться по двум направлениям: Москва - Варадеро и Москва - Кайо-Коко. По обоим маршрутам перевозчик намерен летать до четырех раз в неделю. Рейсы будут выполняться на лайнерах Вoeing-777-300ER, а время в пути составит 13 часов.

Туры на Кубу уже можно бронировать. Их продолжительность составит от 4 до 21 ночи. Средняя стоимость пакетного тура на двоих в октябре стартует от 135 тыс. рублей.