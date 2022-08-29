Эксперт: «Готовится открытие аэропортов на юге России»

Аэропорты на юге продолжают простаивать, туристический сезон прошел в режиме закрытого неба. При этом Росавиация раз за разом продлевает запрет на полеты. Однако инсайдеры говорят о том, что все-таки небо постепенно будет открываться. Редактор «ФедералПресс» по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Андрей Гусий о том, когда и что должно произойти.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Для тех, кто ждет открытия аэропортов на юге России появились хорошие новости, подтверждающие данные инсайдеров о том, что небо скоро снова станет доступным, не везде, но все же.

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Появилась информация, что скоро авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть пока еще закрытого воздушного пространства на юге России. Это позволит экономить порядка получаса полета, например, из Москвы в город-курорт.

Но важное в этой истории немного другое – само изменение коридора в сторону Кубани говорит о том, что информация об открытии аэропорта в Краснодаре может найти свое подтверждение.

Напомню, авиакомпании предложили открыть аэропорт в столице Кубани, а маршрут проложить как в Сочи, то есть практически через город-курорт. Впрочем, решение не было поддержано как раз из-за того, что затрагивалась закрытая часть неба над Краснодарским краем.

И вот граница закрытого неба может сдвинуться. Поможет ли аэропорт Краснодара в логистике после окончания туристического сезона? Конечно, да. И сомневаться в этом не стоит. Дело тут не в том, что на Кубани и в ее столице огромное число финансово активного населения, которое мобильно и экономит время – поэтому пользуется авиасообщением. Надо понимать, что курортный сезон на юге России – круглогодичный, а из Краснодара на побережье добраться можно достаточно быстро.

Главное в этой истории – сдвижение границ закрытого неба покажет – спецоперация достигает целей, территории освобождаются, линия отодвигается в сторону Киева.

Но надо понимать, что если Краснодар и Элиста потенциально могут вернуть себе небо, то вот с Крымом и Ростовской областью, например, ситуация будет выглядеть иначе.

Даже если аэропорты не откроют, а просто сдвинут границы безопасного неба – то это уже достаточно хорошая новость, не только для пассажиров, но и авиакомпаний и аэропортов. Первые начнут экономить на времени полетов и стоимости, вторые – вернутся к привычной работе.