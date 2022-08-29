Названы самые полезные для долгих перелетов продукты

Диетологи британского онлайн-магазина продуктов питания MuscleFood считают, что справиться с последствиями долгих перелетов пассажирам помогут орехи, клубника и бананы. О самых полезных продуктах для авиапутешествий они рассказали Express.

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Эксперты напомнили, что после длительных перелетов путешественники могут столкнуться с дискомфортом и переутомлением, что является реакцией человека на пересечение нескольких часовых поясов и связанным с этим нарушением внутренних часов организма. По их мнению, благодаря высокому содержанию магния в орехах употребление в пищу миндаля, кешью или арахиса помогает пассажирам расслабиться и нормализовать сон.

«Один из лучших способов победить синдром смены часовых поясов и сонливость после дальних перелетов — это избежать обезвоживания, употребляя в пищу продукты с высоким содержанием воды. Для этого идеально подойдут клубника, арбуз и сельдерей», — назвали помогающие поддерживать водный баланс продукты диетологи.