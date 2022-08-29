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1 час назад

Документы на финскую визу можно будет подать лишь в четырех городах РФ

Мира Маркина

МИД Финляндии озвучил новый порядок выдачи туристических виз для россиян. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным министерства, отныне граждане РФ смогут подавать документы на финскую визу только в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Новый порядок вступит в силу 1 сентября.

"Начиная с 1 сентября 2022 года, Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день. В связи с этим, официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам",

– говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также отметили, что если визовое заявление подано в неправильной категории, либо в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, нужно будет перерегистрироваться на новую дату и подать заявление в необходимой категории.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам будет проще попасть в Финляндию.

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