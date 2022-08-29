МИД Финляндии озвучил новый порядок выдачи туристических виз для россиян. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным министерства, отныне граждане РФ смогут подавать документы на финскую визу только в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Новый порядок вступит в силу 1 сентября.
"Начиная с 1 сентября 2022 года, Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день. В связи с этим, официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам",
– говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также отметили, что если визовое заявление подано в неправильной категории, либо в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, нужно будет перерегистрироваться на новую дату и подать заявление в необходимой категории.
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