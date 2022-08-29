"Начиная с 1 сентября 2022 года, Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день. В связи с этим, официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам",