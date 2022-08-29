Огромная черепаха искусала россиянку в Турции

Огромная черепаха-логгерхед напала на российскую пенсионерку в Турции. Об этом сообщает Posta.

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64-летняя Лидия Базарова вместе с подругой отдыхала в Анталье. В один из дней женщина решила полежать на спине в воде, как вдруг почувствовала, что кто-то схватил ее за бедро:

"Я не сразу поняла, что произошло, но это было просто жутко. Я начала биться руками, барахтаться, тонуть".

После этого черепаха повторно укусила Базарову, но уже за руку. Тогда крики туристки услышал спасатель: он помог россиянке отбиться от черепахи, благодаря чему женщине удалось отплыть к берегу. Позже она узнала, что спасатель сломал руку.

После инцидента пострадавшей помогли добраться в больницу. Врачи обнаружили на ее теле гематомы и следы от укусов. По словам Лидии, она пережила настоящий кошмар и теперь не знает, рискнет ли вновь окунуться в море.