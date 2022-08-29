Алиханов: Цены на авиабилеты более-менее стали доступнее

«Могу сказать, что цены более-менее, за исключением высокого сезона, стали доступнее за счёт того, что количество рейсов и авиакомпаний серьёзно увеличилось в последние годы. Только в Москву у нас в день летает порядка 25-27 рейсов. Субсидированные билеты доступны молодёжи, студентам и пенсионерам. Понимаю, конечно, что хочется большего. Мы субсидируем ещё целый ряд направлений, порядка 15 помимо Москвы и Петербурга. <…> Согласен с тем, что, наверное, надо ставить вопрос о субсидировании авиасообщения для всех категорий граждан», — говорит губернатор.