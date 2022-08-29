Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из Москвы в Амман

Авиакомпания Royal Jordanian отменила рейсы Москва – Амман, запланированные на осень. Об этом TourDom.ru сообщили туристы, которые успели купить билеты, кроме того, информация подтверждается данными с сайта – в продаже сейчас есть только рейсы с вылетом в конце марта 2023 года.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как сообщил один из пассажиров, ранее он приобрел билеты на рейс RJ-178 Royal Jordanian из Москвы в Бангкок со стыковкой в Аммане с вылетом 25 ноября. 28 августа он получил уведомление, что вылет отменен.

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В офисе иорданской авиакомпании в Москве редакции TourDom.ru сообщили, что точная дата начала полетной программы из России в Амман станет известна лишь после 15 сентября. До этого момента бронировать билеты представитель перевозчика не рекомендовал. Он добавил, что уже получил большое количество обращений от тех, кто приобрел билеты, и посоветовал обратиться за возвратом по месту покупки.

Туристы, которые обратились в редакцию, воспользовались услугами сайта иностранного агрегатора city travel. Там ответили, что вернуть деньги получится не скоро, поскольку нужно будет делать запрос в авиакомпанию. Представитель сайта посоветовал подобрать другие рейсы до Таиланда и сделать перерасчёт на новую бронь.

В подобных случаях юрист Игорь Косицын рекомендует сразу направить требование на возврат денежных средств агенту, у которого были приобретены билеты, а также на всякий случай продублировать его и в авиакомпанию, чтобы понимать, сделала она возврат или нет. Одновременно можно обратиться в банк, выпустивший карту, с которой производилась оплата, и инициировать процедуру чарджбэка. Даже если банк откажет, необходимо подать обращение повторно. «На моем опыте чарджбэк часто одобряют после двух-трех обращений», – говорит юрист.