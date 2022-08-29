Турпоток в Крым рекордно снизился

Эксперты туристической индустрии заявили о резком спаде бронирований туров в Крым летом 2022 года. Данная информация появилась на сайте АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в июне-июле турпоток снизился на 30% по сравнению с 2021 годом. Этот показатель стал рекордным за весь постсоветский период.

При этом Волченко подчеркнул, что в августе ситуация "выправилась". Окончательные итоги специалисты намерены подвести в октябре.

По данным АТОР, основной причиной спада турпотока стала приостановка авиасообщения с полуостровом. По этой причине туроператоры не могли сформировать полный пакет с проживанием и перелетом.