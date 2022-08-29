Azur Air может открыть рейсы на Мальдивы и в ОАЭ

Чартерная авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне (начинается в конце осени) может открыть рейсы на Мальдивы и в ОАЭ. Об этом журналистам сообщил гендиректор перевозчика Евгений Королев.

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"В сжатом объеме [относительно летнего сезона - прим. ТАСС] у нас останется Турция. Рассматриваем Мальдивы, где нас готовы принимать. В зависимости от конъюнктуры, будем смотреть на ОАЭ и Шри-Ланку. Старт полетной программы зависит не только от готовности коллег принимать нас, но и от политической ситуации в самой Шри-Ланке", - сказал он, отвечая на вопрос о планах на зимний сезон.

Говоря о возможности открытия рейсов на Кубу и Бали он отметил, что это будет затруднительно, потому что для любого маршрута должна быть возможность совершить вынужденную посадку на пути следования, более того, компания должна быть уверена, что самолеты не задержат.

"Если смотреть конкретно эти маршруты, не все страны по пути можно назвать дружественными или нейтральными", - доб

Королев отметил, что загрузка самолетов в летнем сезоне компании составила более 99%.

"С января по июль мы перевезли около 1 миллиона пассажиров. Наша цель - по итогам года выйти на суммарный пассажиропоток около 2,2 миллиона", - добавил он. В 2020 году компания перевезла 1,9 млн пассажиров, в 2021 году 3,7 млн.

Тем не менее уверенности, что компания добьется чистой прибыли по итогам года нет.