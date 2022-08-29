Назван топ направлений для желающих отдохнуть с выгодой россиян

В первые дни после старта осеннего этапа туристического кешбэка акцией воспользовались около 100 тысяч человек. Топ-10 направлений назвала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, самыми популярными городами и регионами для туров с кешбэком стали Сочи, Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым и Башкирия.

Путешественники, желающие отдохнуть с выгодой, бронируют как путевки в бархатный сезон, так и гостиницы на горнолыжных курортах в ноябре-декабре. «Пользуются популярностью санатории, круизы», — добавила Догузова.