Туроператор отстоял право не доплачивать за турагента-банкрота

Морские круизы – дело не быстрое. Еще дольше судебные разбирательства из-за не состоявшихся морских путешествий по вине пандемии. Об одном из таких дел рассказали в компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”», представлявшей интересы туроператора.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

О спорах между туроператорами и путешественниками мы рассказывали и ранее. Но здесь ситуацию еще и усложнило банкротство турагента, а также уход с рынка круизной компании.

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Еще в апреле 2019 года туристка купила круиз на двух человек на май 2020 года через субагента центра бронирования «Дан». В то время пока о пандемии даже никто и не помышлял, можно было строить такие долгоиграющие планы. Клиенты рассчитывали весной отчалить из Германии на лайнере Costa Fascinosa 5* и за 7 ночей прокатиться по северной Европе.

Однако поездка по понятным причинам не случилась. Путешественники решили, что коронавирус – это ненадолго, и перебронировали круиз на ноябрь на другое судно, Costa Luminosa 5*, и уже по южноевропейским морям. При этом добавили в круиз еще и двоих детей. Но и это путешествие из-за пандемии тоже не состоялось.

А еще раньше него о завершении операционной деятельности объявил центр бронирования «Дан», объяснив уход с рынка полной стагнацией туристической отрасли.

Туристы вновь были готовы заменить круиз, но теперь разговор об этом уже шел напрямую с туроператором. И вот тут загвоздка. Туристы, по их словам, оплатили круиз в размере чуть более 237 тыс. Деньги перечислили индивидуальному предпринимателю-субагенту, работавшему через центр бронирования «Дан», а тот до прекращения деятельности перевел туроператору лишь половину стоимости круиза.

Компания предоставила туристам равнозначные туры компании Costa Cruises на ту сумму, которая была получена от центра бронирования. Турист же настаивал на стоимости в 2 раза больше, которую считал уплаченной субагенту.

В итоге туристы подали на туроператора в суд. Правда компании в том, что она не считает возможным доплачивать крупную сумму из собственного кармана, если ушедший с рынка агент эту плату не произвел. А правда туриста заключалась в том, что вовремя не истребованные деньги со своего агента – не проблема путешественника.

В иске туристы потребовали предоставить равнозначный турпродукт, взыскать неустойку в размере стоимости круиза, оплатить моральный вред в размере 100 тыс. руб. и назначить штраф 50% от присужденной суммы.

В ходе разбирательств выяснилось, что договор между туристкой и ИП-субагентом составлен ненадлежащим образом, в нем есть разные шрифты, что наталкивает на сомнения по поводу своевременного внесения данных.

Суд в двух инстанциях туристка проиграла, но решила не останавливаться и направить кассационную жалобу. И ближе к этому разбирательству стало известно, что компания Costa Cruises приостановила деятельность в России по причине спецоперации на Украине. Соответственно, теперь туроператор не может предложить даже ту альтернативу, которую изначально предлагал получить без судебных разбирательств. Туристы же проиграли и третий суд.