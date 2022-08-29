Двух пилотов пассажирского лайнера отстранили за драку в кабине самолета

Два пилота пассажирского лайнера авиакомпании Air France затеяли драку в кабине самолета, после чего были отстранены от работы. Подробностями произошедшего поделился представитель компании с изданием The Guardian.

Хоть инцидент и случился еще в июне на рейсе Женева-Париж, огласку он получил только сейчас. Уточняется, что несмотря на вспыхнувший между работниками конфликт, рейс все же продолжился, а самолет впоследствии благополучно приземлился. Как рассказал представитель Air France, драка никак не сказалась на остальной части полета, что лишь подчеркивает ответственный подход авиакомпании к безопасности пассажиров.

Швейцарская газета La Tribune доложила, что командир экипажа и второй пилот поссорились сразу после взлета. Они схватили друг друга за воротники, а затем один из них ударил другого. Благодаря вмешательству бортпроводников, конфликт удалось остановить, а один из них был вынужден остаться с пилотами в кабине до конца полета. Причина ссоры не уточняется.