В России запустили замену Booking

Ассоциация туроператоров России узнала о запуске «максимально приближенного» к сайту Booking аналога. Эта система перестала работать в стране из-за ситуации на Украине.

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В России начал работать сайт, который по функционалу похож на сервис Booking. Эксперты по туризму отметили, что он разработан российскими экспертами, однако работает не только внутри страны, но и за рубежом.

«Наш отельный агрегатор ориентирован на работу с отелями без посредников. Сегодня в арсенале на платформе более 5000 прямых договоров с гостиницами», – сообщила управляющий директор сайта Ольга Долгова.