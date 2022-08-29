В России запустили замену Booking

Ассоциация туроператоров России узнала о запуске «максимально приближенного» к сайту Booking аналога. Эта система перестала работать в стране из-за ситуации на Украине.
В России начал работать сайт, который по функционалу похож на сервис Booking. Эксперты по туризму отметили, что он разработан российскими экспертами, однако работает не только внутри страны, но и за рубежом.
«Наш отельный агрегатор ориентирован на работу с отелями без посредников. Сегодня в арсенале на платформе более 5000 прямых договоров с гостиницами», – сообщила управляющий директор сайта Ольга Долгова.
Как пишет АТОР, новый сервис все же отличается от Booking. В нем не скрываются дополнительные взносы и налоги, о которых, по утверждению разработчиков, недоговаривали в американской системе бронирований.