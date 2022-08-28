Названа причина приостановки выдачи 10-летних загрнапаспортов

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова также отметила, что документ на пятилетний срок лет по-прежнему выдается:
"Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних".
Ранее стало известно, что посольства России остановили выдачу 10-летних загранпаспортов.