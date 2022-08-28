Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+31° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Названа причина приостановки выдачи 10-летних загрнапаспортов

Мария Иглина

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа причина приостановки выдачи 10-летних загрнапаспортов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Захарова также отметила, что документ на пятилетний срок лет по-прежнему выдается:

"Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних".

Ранее стало известно, что посольства России остановили выдачу 10-летних загранпаспортов.

Новости путешествий,Мария Захарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители