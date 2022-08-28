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2 часа назад

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

ТАСС

Штормовое предупреждение по формированию смерчей объявлено на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений [объявлено] на территории Краснодарского края",

- говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что до конца суток 29 августа ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

"На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем",

- отмечается в сообщении.

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