В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по формированию смерчей объявлено на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений [объявлено] на территории Краснодарского края",

Уточняется, что до конца суток 29 августа ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.