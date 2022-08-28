В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по формированию смерчей объявлено на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений [объявлено] на территории Краснодарского края",
- говорится в распространенном сообщении.
Уточняется, что до конца суток 29 августа ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.
"На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем",
- отмечается в сообщении.