ТАСС: в Сочи можно будет попасть через закрытое воздушное пространство

Российским авиакомпаниям с сегодняшнего дня разрешат выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть воздушного пространства, которое было закрыто с 24 февраля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

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В случае изменения маршрута время в пути сократится примерно на 30-35 минут. Перевозчики смогут совершать не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Перелеты в Турцию также могут сократиться.