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23 минуты назад

ТАСС: полеты в Сочи через закрытое воздушное пространство разрешат с 30 августа

Авторадиоиещё 2

Российским авиакомпаниям с сегодняшнего дня разрешат выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть воздушного пространства, которое было закрыто с 24 февраля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

ТАСС: в Сочи можно будет попасть через закрытое воздушное пространство
Фото: АвторадиоАвторадио

В случае изменения маршрута время в пути сократится примерно на 30-35 минут. Перевозчики смогут совершать не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Перелеты в Турцию также могут сократиться.

11 аэропортов на юге России остаются закрытыми уже более шести месяцев. Временное ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты Росавиация продлила до 4 сентября.

Новости путешествий,Росавиация,
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