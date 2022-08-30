ТАСС: в Сочи можно будет попасть через закрытое воздушное пространство

Российским авиакомпаниям с сегодняшнего дня разрешат выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть воздушного пространства, которое было закрыто с 24 февраля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
В случае изменения маршрута время в пути сократится примерно на 30-35 минут. Перевозчики смогут совершать не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Перелеты в Турцию также могут сократиться.
11 аэропортов на юге России остаются закрытыми уже более шести месяцев. Временное ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты Росавиация продлила до 4 сентября.