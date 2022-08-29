Путешествия по стране стали еще доступнее для россиян

Росавиация расширила программу субсидирования региональных полетов еще на 49 направлений, их общее число теперь составляет 448 маршрутов. Об этом говорится на сайте ведомства.
Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о результатах проведения отбора авиаперевозчиков, которые получат субсидии на перелеты в 2022 году. Отмечается, что путешествия по стране станут еще доступнее для россиян — так, согласно заявкам перевозчиков, увеличена частота и количество планируемых к выполнению рейсов. Тем не менее направления новых субсидируемых маршрутов не раскрываются.
По результатам отбора ведомство заключит соглашение о предоставлении субсидий с «Ижавиа», а также расширит субсидирование межрегиональных полетов «Ангары», «Сибири», «Аэрофлота», «АК НордСтар», «Смартавиа», «ИрАэро», «ЯМАЛ», «Ютэйр» и других авиакомпаний.