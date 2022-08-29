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2 часа назад

Путешествия по стране стали еще доступнее для россиян

Lenta.ruиещё 2

Росавиация расширила программу субсидирования региональных полетов еще на 49 направлений, их общее число теперь составляет 448 маршрутов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Путешествия по стране стали еще доступнее для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о результатах проведения отбора авиаперевозчиков, которые получат субсидии на перелеты в 2022 году. Отмечается, что путешествия по стране станут еще доступнее для россиян — так, согласно заявкам перевозчиков, увеличена частота и количество планируемых к выполнению рейсов. Тем не менее направления новых субсидируемых маршрутов не раскрываются.

По результатам отбора ведомство заключит соглашение о предоставлении субсидий с «Ижавиа», а также расширит субсидирование межрегиональных полетов «Ангары», «Сибири», «Аэрофлота», «АК НордСтар», «Смартавиа», «ИрАэро», «ЯМАЛ», «Ютэйр» и других авиакомпаний.

Новости путешествий,Ютэйр,Аэрофлот,Росавиация,
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