В Турции разбился туристический автобус, есть жертвы

На трассе Инегёль - Доманич в турецкой провинции Бурса разбился туристический автобус. Транспортное средство вылетело с дороги.

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По данные портала Haberler, погибли не менее двух человек, еще 45 получили различные ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Известно, что среди раненых есть гражданин России. Информация проверяется.