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1 час назад

В Турции разбился туристический автобус, есть жертвы

Свободная пресса

На трассе Инегёль - Доманич в турецкой провинции Бурса разбился туристический автобус. Транспортное средство вылетело с дороги.

В Турции разбился туристический автобус, есть жертвы
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

По данные портала Haberler, погибли не менее двух человек, еще 45 получили различные ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Известно, что среди раненых есть гражданин России. Информация проверяется.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Аларском районе Иркутской области перевернулся междугородний автобус Golden Dragon. В этот момент в салоне находилось 40 пассажиров, семь из них получили различные травмы.

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