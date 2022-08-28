В Турции разбился туристический автобус, есть жертвы

На трассе Инегёль - Доманич в турецкой провинции Бурса разбился туристический автобус. Транспортное средство вылетело с дороги.
По данные портала Haberler, погибли не менее двух человек, еще 45 получили различные ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
Известно, что среди раненых есть гражданин России. Информация проверяется.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Аларском районе Иркутской области перевернулся междугородний автобус Golden Dragon. В этот момент в салоне находилось 40 пассажиров, семь из них получили различные травмы.