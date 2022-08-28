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1 час назад

В Европе произошел бум «сухого туризма»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Реки, озера и водохранилища в Европе обмелели из-за сильнейшей засухи, на поверхности появились объекты, которые были скрыты от людей, что вызвало прилив туристов к новым достопримечательностям, сообщает АТОР.

В Европе произошел бум «сухого туризма»
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Так, в сербском Прахово в обмелевшем Дунае на поверхности оказались остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск, передает РИА «Новости».

Сейчас потопленные корабли значительно осложняют судоходство – безопасный участок сузился со 180 до 100 метров.

В Испании из-под воды показался доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад найденный немецким археологом Хьюго Обермайером. Считается, что круг из десятков мегалитических камней, называемый «испанским Стоунхенджем», появился за 5 тыс. лет до нашей эры. Дольмен находится в водохранилище Вальдеканьяс, которое из-за засухи заполнено всего на 26 %.

В обмелевшем водохранилище Сау показалась затопленная в 1962-м церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью.

В Италии в конце июня в реке По показалась затонувшая баржа времен Второй мировой войны. В реке Тибр на поверхности появился обычно затопленный римский мост I века до нашей эры.

В Германии обмелевшие реки приносят убытки организаторам речных круизов. В городе Кауб уровень воды снизился до 36 сантиметров. Во Франции в некоторых районах высохли участки Луары. Напомним, засуху в Европе называют одной из самых сильных за последний 500 лет.

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