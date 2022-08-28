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2 часа назад

Греция не ограничивала выдачу виз россиянам

BFM.RU

Греция не ограничивала выдачу виз россиянам. Визовые центры и консульства страны в РФ продолжают их выдавать, заявили РИА Новости в посольстве страны в Москве. Так дипломаты прокомментировали инициативу ряда стран Евросоюза ограничить выдачу виз гражданам РФ.

Греция не ограничивала выдачу виз россиянам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«В Генеральном консульстве Греческой Республики в Москве после отъезда основного состава сотрудников работает всего несколько человек, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают, как и прежде, прилагать все возможные усилия для предоставления качественных услуг российским гражданам, желающим посетить нашу страну», — отметили в дипмиссии.

«Что касается туристического сезона в Греции, то следует отметить, что нынешний сезон был лучшим с 2019 года, на туристических курортах был зафиксирован рекорд по количеству отдыхающих», — добавили в посольстве Греции.

В последнее время представители ряда стран ЕС призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. Ожидается, что «визовый вопрос» будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам «шенгена».

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