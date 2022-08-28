В Будве в отеле отравились около 100 туристов

Массовое пищевое отравление зафиксировано в отеле в «туристической столице» Черногории городе Будва, сообщило национальное телевидение республики RTCG.
По его данным, 96 иностранных туристов отравились пищей. Десятки людей были госпитализированы.
Отмечается, что в пятницу вечером в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой.
«Была проведена комплексная диагностика. Все пациенты были выписаны в нормальном состоянии», – заявил главврач которской больницы Давор Кумбурович.
Также в течение дня в больницы в городах Цетине, Бар и Котор обращались туристы из Хорватии, Польши и Италии, которые оказались в отеле проездом.
Черногорские санитарные службы пока не комментируют инцидент. По информации телеканала, к оказанию помощи своим согражданам подключились иностранные посольства в Подгорице и профильное министерство.