В Будве в отеле отравились около 100 туристов

Массовое пищевое отравление зафиксировано в отеле в «туристической столице» Черногории городе Будва, сообщило национальное телевидение республики RTCG.

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По его данным, 96 иностранных туристов отравились пищей. Десятки людей были госпитализированы.

Отмечается, что в пятницу вечером в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой.

«Была проведена комплексная диагностика. Все пациенты были выписаны в нормальном состоянии», – заявил главврач которской больницы Давор Кумбурович.

Также в течение дня в больницы в городах Цетине, Бар и Котор обращались туристы из Хорватии, Польши и Италии, которые оказались в отеле проездом.