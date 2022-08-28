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2 часа назад

Россияне оказались на втором месте по числу иностранных туристов в Стамбуле

Inc-News

Россияне оказались на втором месте по числу иностранных туристов в СтамбулеДоля туристов из России в общем турпотоке в Стамбул составила почти 8%.

Россияне оказались на втором месте по числу туристов в Стамбуле
Фото: inc-newsinc-news

Граждане России оказались на втором месте по числу иностранных туристов в Стамбуле в июле 2022 года. За второй месяц лета самый большой город Турции принял 133 тыс. российских путешественников (около 8% в общем турпотоке).На первом месте по числу прибывших в Стамбул в июле были жители Германии - 142 тыс. с долей чуть более 8%. Замыкает тройку лидеров американцы - 97 тыс. человек. Следом идут граждане Ирана (95 тыс.), Саудовской Аравии (77 тыс.), Великобритании (70 тыс.) и Франции (65 тыс.). В общей сложности в июле Стамбул посетили почти 1,8 млн иностранных туристов, что стало рекордным показателем за последние десять лет. Для сравнения, в июле прошлого года турпоток в этот турецкий город составил немногим более 1 млн человек.

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