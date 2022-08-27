Россиянам объяснили, почему не стоит ждать дешевых ноябрьских туров в Египет

Путешественникам из России не стоит рассчитывать на дешевые туры и авиабилеты на курорты Египта в ноябре. Таким прогнозом поделилась блогер, которая более десяти лет прожила в арабской республике.
По словам россиянки, 6-18 ноября в Шарм-эль-Шейхе пройдет очередная Конференция ООН по изменению климата. Этот период может ознаменоваться большим притоком в страну участников мероприятий и их родственников.
«Это означает, во-первых, сложности с размещением в отелях, во-вторых — рост цен. Уже сейчас они поползли вверх на 10-15%», — рассказала россиянка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Нормальные по цене предложения могут появиться после 18 ноября. Однако ситуация рискует измениться из-за европейцев, которые скупают туры в Египет продолжительностью от одного месяца до полугода на фоне кризиса. Жители ЕС надеются переждать холода в теплом климате на фоне роста цен за отопление.