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56 минут назад

Россиянам объяснили, почему не стоит ждать дешевых ноябрьских туров в Египет

Слово и Дело

Путешественникам из России не стоит рассчитывать на дешевые туры и авиабилеты на курорты Египта в ноябре. Таким прогнозом поделилась блогер, которая более десяти лет прожила в арабской республике.

Россиянам объяснили, почему не стоит ждать дешевых ноябрьских туров в Египет
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам россиянки, 6-18 ноября в Шарм-эль-Шейхе пройдет очередная Конференция ООН по изменению климата. Этот период может ознаменоваться большим притоком в страну участников мероприятий и их родственников.

«Это означает, во-первых, сложности с размещением в отелях, во-вторых — рост цен. Уже сейчас они поползли вверх на 10-15%», — рассказала россиянка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Нормальные по цене предложения могут появиться после 18 ноября. Однако ситуация рискует измениться из-за европейцев, которые скупают туры в Египет продолжительностью от одного месяца до полугода на фоне кризиса. Жители ЕС надеются переждать холода в теплом климате на фоне роста цен за отопление.

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