Названы главные отличия загранпаспортов на пять и десять лет

«Если это будет долгая проблема, в этом случае МИД должен разослать соответствующие письма в посольства стран, что у нас в стране не выдаются паспорта с микрочипами и мы просим выдавать визы в паспорта старого образца. Посольства дружественных стран на это пойдут. Сейчас есть спекуляции на тему железного занавеса, что россияне не смогут выехать, но я спешу успокоить, что такого не будет», — отметил он.