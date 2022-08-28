Российская авиакомпания анонсировала первый чайлдфри-рейс

Авиакомпания «ИрАэро» заявила первый в России чайлдфри-рейс. Так, на перелеты из Иркутска в Мирный и обратно теперь не допускаются инфанты, сообщил перевозчик.

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«Информируем, что с 26 августа на рейсах IO-9587/9588 Иркутск – Мирный – Иркутск перевозка детей возрастом 0–2 лет категорически запрещена. Если ребенок будет оформлен по тарифу взрослого, к перевозке в любом случае не примут и билеты будут приняты к возврату со всеми штрафами согласно 16/33 категории в УПТ-6600», – говорится в сообщении.

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По словам пресс-секретаря «ИрАэро» Николая Бессонова, эти рейсы имеют статус чартерных и запускаются для вахтовиков, а возрастной ценз – условие заказчика – нефтяной компании.

Между тем в телеграм-канале «Крыша ТурДома» читатели высказывают разные мнения по теме перевозки детей, но уже на регулярных пассажирских рейсах. Абсолютное большинство поддерживает идею устанавливать возрастные ограничения и выступает за то, чтобы и другие авиакомпании внедрили такую политику на своих рейсах, причем верхнюю планку даже можно увеличить.

«Это было бы очень хорошо. Допустим, из Москвы до Екатеринбурга ежедневно летают 3–5 рейсов. Почему бы один из них не сделать без детей? И не до 2 лет, а как минимум до 14», – высказываются пользователи.

Кроме того, в обсуждении проводится аналогия с отельным сектором, где также есть объекты 16+ или 18+, то есть только для взрослых.

«Право выбора у человека должно быть. Вот отели уже давно сделали такую систему, а почему не сделать и авиа, когда перелеты бывают очень длительными? Часто посещаю отели именно 18+, считаю, что и рейсы подобные будут пользоваться большим успехом. Речь ведь вовсе не об ограничении прав людей с детьми», – комментируют читатели.

Впрочем, есть и те, кто недоумевает от подобных инициатив, объясняя свою позицию тем, что на борту все пассажиры равны и маленькие дети также имеют право летать на любых рейсах.