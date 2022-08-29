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3 часа назад

Россиянин выбрал лучший курорт в Грузии и Абхазии

Lenta.ruиещё 1

Российский турист, побывавший на отдыхе в Лдзаа в Абхазии и в Батуми и Квариати в Грузии, назвал плюсы и минусы каждого курорта и выбрал лучший из них. Своим мнением он поделился в личном блоге «Не раз очарованный странник» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин выбрал лучший курорт в Грузии и Абхазии
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Автор блога считает, что и в Абхазии, и в Грузии имеются проблемы с чистотой морской воды, так как в обеих странах местные власти не хотят строить очистные сооружения и грязные стоки часто сбрасываются в море. Так, турист вспомнил случаи отравления после купания на пляже в Лдзаа и в Квариати.

«Я бы назвал пляжи Лдзаа и Квариати родными братьями, но у них есть существенное различие. В Абхазии в советское время посадили вдоль берега шикарную сосновую рощу. К тому же внутри рощи существуют кафе, где можно не выходя из тени перекусить и выпить. И снова купаться в море. Можно весь день провести на пляже, читая книгу, купаясь и наслаждаясь жизнью», — оценил красоту абхазского побережья россиянин.

Тем не менее, путешественник отметил развитость курортной инфраструктуры Батуми, добавив, что «город современней, отели фешенебельнее, рестораны изысканнее». Минусами отдыха в Грузии для блогера стала застроенная береговая линия, высокие цены (на 20-30 процентов выше, чем в Абхазии), долгая дорога и прохождение границы.

«Если бы я хотел тихого уединенного отдыха на пляже, с книжкой, просто купаться и загорать, то однозначно бы выбрал Абхазию. Пляж в Лдзаа превосходит все виденные мной в Грузии, еда дешевле, цены на отели тоже ниже», — заключил турист.

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