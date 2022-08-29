Россиянин выбрал лучший курорт в Грузии и Абхазии

«Я бы назвал пляжи Лдзаа и Квариати родными братьями, но у них есть существенное различие. В Абхазии в советское время посадили вдоль берега шикарную сосновую рощу. К тому же внутри рощи существуют кафе, где можно не выходя из тени перекусить и выпить. И снова купаться в море. Можно весь день провести на пляже, читая книгу, купаясь и наслаждаясь жизнью», — оценил красоту абхазского побережья россиянин.