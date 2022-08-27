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2 часа назад

Названы самые абсурдные причины отказа в шенгенской визе

Lenta.ru

Эксперты портала Schengenvisainfo назвали самые абсурдные причины отказа в шенгенской визе. Соответствующую информацию приводит Tourprom.

Названы самые абсурдные причины отказа в шенгенской визе
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Сообщается, что преподавателю Университета окружающей среды и устойчивого развития Ганы Майклу К. Окьеру Асанте, который должен был проводить исследования в Швейцарии и Греции, не удалось получить разрешение посольства Швейцарии. Так, сначала мужчине отказали, поскольку «обоснование цели и условий предполагаемого пребывания не было предоставлено». Затем ему заявили, что «представленная им информация относительно обоснования цели и условий предполагаемого пребывания не была достоверной». В конечном итоге он получил уведомление о том, что якобы не предоставил доказательства наличия достаточных средств к существованию за рубежом. Однако, по словам мужчины, у него имелись документы о полученной стипендии и бесплатном проживании.

Кроме того, турист Виндья Даянанда пожаловался на еще одну нелепую причину, в качестве которой указал забывчивость сотрудников визового центра. Мужчина объяснил, что рабочие компании VFS Global не взяли копию продления его грин-карты при оформлении документов. В свою очередь фирма обвинила клиента в халатности.

В то же время сотруднику по океанографии и климатологии в Университете Ливерпуля Хеманту Хатри не предоставили шенген, поскольку было «доступно достаточно рейсов без необходимости пересадки в стране Шенгенского соглашения». Отмечается, что данный ответ он получил в посольстве Германии в Индии.

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