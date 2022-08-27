Названы самые абсурдные причины отказа в шенгенской визе

Сообщается, что преподавателю Университета окружающей среды и устойчивого развития Ганы Майклу К. Окьеру Асанте, который должен был проводить исследования в Швейцарии и Греции, не удалось получить разрешение посольства Швейцарии. Так, сначала мужчине отказали, поскольку «обоснование цели и условий предполагаемого пребывания не было предоставлено». Затем ему заявили, что «представленная им информация относительно обоснования цели и условий предполагаемого пребывания не была достоверной». В конечном итоге он получил уведомление о том, что якобы не предоставил доказательства наличия достаточных средств к существованию за рубежом. Однако, по словам мужчины, у него имелись документы о полученной стипендии и бесплатном проживании.