Стюардессы раскрыли причины включения табло «пристегнуть ремни»

Многие пассажиры полагают, что табло «пристегнуть ремни» во время полета загорается из-за угрозы турбулентности. Однако стюардессы объяснили, что часто это происходит и по другим причинам.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Нередко бортпроводница специально включают табло в середине полета, чтобы навести порядок в салоне. Требование пристегнуть ремни дисциплинирует пассажиров, отметила бывшая стюардесса British Airways, передает Express.

«Обычно стюардессам просто нужно урегулировать ситуацию в салоне, если много людей стоят, ходят, блокируют двери», — пояснила бортпроводница.