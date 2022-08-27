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3 часа назад

Стюардессы раскрыли реальные причины включения табло «пристегнуть ремни»

Слово и Дело

Многие пассажиры полагают, что табло «пристегнуть ремни» во время полета загорается из-за угрозы турбулентности. Однако стюардессы объяснили, что часто это происходит и по другим причинам.

Стюардессы раскрыли причины включения табло «пристегнуть ремни»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Нередко бортпроводница специально включают табло в середине полета, чтобы навести порядок в салоне. Требование пристегнуть ремни дисциплинирует пассажиров, отметила бывшая стюардесса British Airways, передает Express.

«Обычно стюардессам просто нужно урегулировать ситуацию в салоне, если много людей стоят, ходят, блокируют двери», — пояснила бортпроводница.

Ее коллега из британской авиакомпании Virgin Atlantic добавила, что двойной сигнал и мигание знака указывают на неизбежность взлета или посадки. Это означает, что экипажу необходимо занять свои места и пристегнуться.

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