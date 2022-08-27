Сбои в полетах Red Wings на египетском направлении продолжаются

Очередной сбой в расписании рейсов из Египта в Россию произошел у авиакомпании Red Wings. На этот раз в редакцию TourDom.ru обратились пассажиры, для которых отпуск в Хургаде оказался дольше запланированного.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Авиакомпания Red Wings снова в ударе. Вчера, 26 августа, пытались вылететь из Хургады в Шереметьево, рейс WZ 5090. Вылет с 14:10 несколько раз переносили», – поделились туристы.

Эту информацию подтверждает и онлайн-табло московского аэропорта. Вылет был перенесен на 17:45, а затем снова отложен.

«На автобусе нас привезли к самолету, но из него не выпускали целый час. Автобус без кондиционера, жара кошмарная, дети измучились. Далее заявили, что борт сломан и будет другой», – описывают ситуацию пассажиры.

В итоге улететь в Шереметьево им все-таки удалось, причем на изначально заявленном к рейсу воздушном судне. Однако ждать полета пришлось еще почти 10 часов. Самолет поднялся в воздух не в 14:10, как планировалось, а в 23:55.

Отметим, в среду более 400 туристов не смогли улететь из Шарм-эль-Шейха в Москву рейсом Red Wings WZ5084. Пассажиров расселили в отели, но предложенные условия их не устроили, и они рассказали о своей ситуации в социальных сетях и СМИ. По факту туристы отправились в Шереметьево только в пятницу, в 02:45.