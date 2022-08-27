Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
32 минуты назад

Сбои в полетах Red Wings на египетском направлении продолжаются

TourDom

Очередной сбой в расписании рейсов из Египта в Россию произошел у авиакомпании Red Wings. На этот раз в редакцию TourDom.ru обратились пассажиры, для которых отпуск в Хургаде оказался дольше запланированного.

Сбои в полетах Red Wings на египетском направлении продолжаются
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Авиакомпания Red Wings снова в ударе. Вчера, 26 августа, пытались вылететь из Хургады в Шереметьево, рейс WZ 5090. Вылет с 14:10 несколько раз переносили», – поделились туристы.

Эту информацию подтверждает и онлайн-табло московского аэропорта. Вылет был перенесен на 17:45, а затем снова отложен.

«На автобусе нас привезли к самолету, но из него не выпускали целый час. Автобус без кондиционера, жара кошмарная, дети измучились. Далее заявили, что борт сломан и будет другой», – описывают ситуацию пассажиры.

В итоге улететь в Шереметьево им все-таки удалось, причем на изначально заявленном к рейсу воздушном судне. Однако ждать полета пришлось еще почти 10 часов. Самолет поднялся в воздух не в 14:10, как планировалось, а в 23:55.

Отметим, в среду более 400 туристов не смогли улететь из Шарм-эль-Шейха в Москву рейсом Red Wings WZ5084. Пассажиров расселили в отели, но предложенные условия их не устроили, и они рассказали о своей ситуации в социальных сетях и СМИ. По факту туристы отправились в Шереметьево только в пятницу, в 02:45.

Тогда представители Red Wings принесли извинения пассажирам и объяснили накладку в расписании техническими сложностями. По новым сбоям комментариев от авиакомпании пока не поступало.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Red Wings,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители