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1 час назад

Стюардесса рассказала, когда не стоит ходить в туалет в самолете

Мария Каткова

Бывшая стюардесса рассказала, в какой момент полета не стоит ходить в туалет. Об этом сообщает Mirror.

Стюардесса рассказала, когда не стоит ходить в туалет в самолете
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бортпроводница отметила, что худшее время для посещения туалета — после взлета, когда гаснет табло "пристегните ремни" и перед посадкой. В этот период в туалет, как правило, очень большие очереди.

Также она посоветовала не чистить зубы в самолете водой из раковины. Для смыва унитаза и мытья рук используется одна и та же вода. Если есть необходимость почистить зубы, то лучше воспользоваться водой из бутылки.

Бортпроводница рекомендовала ходить в туалет в маске из-за плохой вентиляции. Так как это помещение — маленькое и плохо проветривается, то в воздухе остаются частицы отходов человека, который сходил в туалет перед человеком и смыл. Чтобы не вдыхать их, нужно надевать маску.

Ранее сообщалось, что стюардесса назвала место в самолете "грязнее туалета".

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