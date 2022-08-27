Стюардесса рассказала, когда не стоит ходить в туалет в самолете

Бывшая стюардесса рассказала, в какой момент полета не стоит ходить в туалет. Об этом сообщает Mirror.
Бортпроводница отметила, что худшее время для посещения туалета — после взлета, когда гаснет табло "пристегните ремни" и перед посадкой. В этот период в туалет, как правило, очень большие очереди.
Также она посоветовала не чистить зубы в самолете водой из раковины. Для смыва унитаза и мытья рук используется одна и та же вода. Если есть необходимость почистить зубы, то лучше воспользоваться водой из бутылки.
Бортпроводница рекомендовала ходить в туалет в маске из-за плохой вентиляции. Так как это помещение — маленькое и плохо проветривается, то в воздухе остаются частицы отходов человека, который сходил в туалет перед человеком и смыл. Чтобы не вдыхать их, нужно надевать маску.
Ранее сообщалось, что стюардесса назвала место в самолете "грязнее туалета".