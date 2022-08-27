Стюардесса рассказала, когда не стоит ходить в туалет в самолете

Бывшая стюардесса рассказала, в какой момент полета не стоит ходить в туалет. Об этом сообщает Mirror.

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Бортпроводница отметила, что худшее время для посещения туалета — после взлета, когда гаснет табло "пристегните ремни" и перед посадкой. В этот период в туалет, как правило, очень большие очереди.

Также она посоветовала не чистить зубы в самолете водой из раковины. Для смыва унитаза и мытья рук используется одна и та же вода. Если есть необходимость почистить зубы, то лучше воспользоваться водой из бутылки.