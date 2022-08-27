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1 час назад

Свободных мест в отелях Дагестана нет до октября

TourDom

До октября туристам вряд ли удастся найти свободные номера в отелях Дагестана. Об этом рассказал журналистам председатель кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Свободных мест в отелях Дагестана нет до октября
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, сейчас заполняемость средств размещения – 100%. При этом такая картина наблюдается в течение всего лета и продлится почти до зимы. А глубина бронирования гостиниц, которая раньше составляла не больше месяца, теперь увеличилась до трех.

В правительстве Дагестана поясняют, что туристическому сектору помогли западные санкции. Из-за определенных ограничений на международные поездки многие россияне обратили внимание и на отдых на отечественных курортах.

«В условиях санкций туризм в нашей республике только набирает обороты. Видим, что в Дагестан едут туристы, поэтому наша задача – создать для отдыхающих максимально комфортные условия», – заключил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Отметим, что в этом году при поддержке Ростуризма были запущены чартерные рейсы в Дагестан. Программу сложно назвать масштабной, однако определенное внимание туристов регион на себя обратил.

Новости путешествий,Абдулмуслим Абдулмуслимов,Ростуризм,
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