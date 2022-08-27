Российской туристке отказали в аренде квартиры в Грузии

С редакцией TourDom.ru вышла на связь наша соотечественница и рассказала, с чем ей пришлось столкнуться при попытке забронировать квартиру в Батуми через Booking.com. По словам Натальи, у нее уже есть арендованное жилье, но его хозяйка перенесла срок на одну ночь, поэтому пришлось искать еще один вариант, в котором можно будет провести сутки.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Путешественница выбрала подходящее предложение, но вчера ей на электронную почту пришло письмо, что хозяин хочет отменить бронь, потому что не поступила оплата.

«Я позвонила по номеру телефона, но с той стороны услышала короткие гудки: звонок сбросили. Потом написала арендодателю в WhatsApp – попросила не отменять бронь, так как российской картой оплатить невозможно, и предложила рассчитаться при заезде. В ответ получила вопрос о моем отношении к СВО. После ответа, что аренда жилья не имеет отношения к ситуации на мировой арене, я получила порцию негатива. Причем Тина (так зовут хозяйку жилья. – Ред.) поступала очень хитро: отправляла нецензурные сообщения, а после прочтения удаляла их. В итоге во всех мессенджерах она меня заблокировала», – поделилась с корреспондентом Наталья.

Через какое-то время наша соотечественница снова пыталась оформить бронь, но уже у других владельцев. В одном случае она получила ответ, что гостей из России там не принимают. Третья попытка тоже не увенчалась успехом.