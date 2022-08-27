Российской туристке отказали в аренде квартиры в Грузии

С редакцией TourDom.ru вышла на связь наша соотечественница и рассказала, с чем ей пришлось столкнуться при попытке забронировать квартиру в Батуми через Booking.com. По словам Натальи, у нее уже есть арендованное жилье, но его хозяйка перенесла срок на одну ночь, поэтому пришлось искать еще один вариант, в котором можно будет провести сутки.
Путешественница выбрала подходящее предложение, но вчера ей на электронную почту пришло письмо, что хозяин хочет отменить бронь, потому что не поступила оплата.
«Я позвонила по номеру телефона, но с той стороны услышала короткие гудки: звонок сбросили. Потом написала арендодателю в WhatsApp – попросила не отменять бронь, так как российской картой оплатить невозможно, и предложила рассчитаться при заезде. В ответ получила вопрос о моем отношении к СВО. После ответа, что аренда жилья не имеет отношения к ситуации на мировой арене, я получила порцию негатива. Причем Тина (так зовут хозяйку жилья. – Ред.) поступала очень хитро: отправляла нецензурные сообщения, а после прочтения удаляла их. В итоге во всех мессенджерах она меня заблокировала», – поделилась с корреспондентом Наталья.
Через какое-то время наша соотечественница снова пыталась оформить бронь, но уже у других владельцев. В одном случае она получила ответ, что гостей из России там не принимают. Третья попытка тоже не увенчалась успехом.
С четвертого раза Наталье все же удалось оформить заявку, но только с условием аренды на 2 ночи. Причем арендодателем оказался украинец. Со слов нашей соотечественницы, молодой человек сказал, что в Батуми к россиянам якобы половина населения относится негативно. В то же время он как владелец жилья равнодушен к политическим предпочтениям как одной, так и другой стороны. Первостепенное для него – сдача квартиры. С молодым человеком удалось договориться о расчете за жилье на месте.