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2 часа назад

Российской туристке отказали в аренде квартиры в Грузии

TourDom

С редакцией TourDom.ru вышла на связь наша соотечественница и рассказала, с чем ей пришлось столкнуться при попытке забронировать квартиру в Батуми через Booking.com. По словам Натальи, у нее уже есть арендованное жилье, но его хозяйка перенесла срок на одну ночь, поэтому пришлось искать еще один вариант, в котором можно будет провести сутки.

Российской туристке отказали в аренде квартиры в Грузии
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Путешественница выбрала подходящее предложение, но вчера ей на электронную почту пришло письмо, что хозяин хочет отменить бронь, потому что не поступила оплата.

«Я позвонила по номеру телефона, но с той стороны услышала короткие гудки: звонок сбросили. Потом написала арендодателю в WhatsApp – попросила не отменять бронь, так как российской картой оплатить невозможно, и предложила рассчитаться при заезде. В ответ получила вопрос о моем отношении к СВО. После ответа, что аренда жилья не имеет отношения к ситуации на мировой арене, я получила порцию негатива. Причем Тина (так зовут хозяйку жилья. – Ред.) поступала очень хитро: отправляла нецензурные сообщения, а после прочтения удаляла их. В итоге во всех мессенджерах она меня заблокировала», – поделилась с корреспондентом Наталья.

Через какое-то время наша соотечественница снова пыталась оформить бронь, но уже у других владельцев. В одном случае она получила ответ, что гостей из России там не принимают. Третья попытка тоже не увенчалась успехом.

С четвертого раза Наталье все же удалось оформить заявку, но только с условием аренды на 2 ночи. Причем арендодателем оказался украинец. Со слов нашей соотечественницы, молодой человек сказал, что в Батуми к россиянам якобы половина населения относится негативно. В то же время он как владелец жилья равнодушен к политическим предпочтениям как одной, так и другой стороны. Первостепенное для него – сдача квартиры. С молодым человеком удалось договориться о расчете за жилье на месте.

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