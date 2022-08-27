Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

В Красноярске открываются дополнительные авиарейсы до Москвы

sibnovosti.ru

Компания «Победа» объявила об открытии дополнительных авиарейсов из Красноярска в Москву. По официальной информации, авиаперелеты будут выполняться со второго сентября по первое октября.

В Красноярске открываются дополнительные рейсы в Москву
Фото: sibnovosti.rusibnovosti.ru

Дополнительные рейсы будут совершаться согласно следующему расписанию:

Красноярск - Москва (Внуково):

понедельник, четверг — вылет в 08:45, прилет в 09:40; суббота — вылет в 07:15, прилет в 08:10.

Москва (Внуково) - Красноярск:

среда, воскресенье — вылет в 23:30, прилет в 08:10; пятница — вылет в 22:00, прилет в 06:40.

Стоимость полета в одну сторону - от 5 699 рублей, туда – обратно – от 10 898 рублей.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители