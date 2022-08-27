В Красноярске открываются дополнительные рейсы в Москву

Компания «Победа» объявила об открытии дополнительных авиарейсов из Красноярска в Москву. По официальной информации, авиаперелеты будут выполняться со второго сентября по первое октября.
Дополнительные рейсы будут совершаться согласно следующему расписанию:
Красноярск - Москва (Внуково):
понедельник, четверг — вылет в 08:45, прилет в 09:40; суббота — вылет в 07:15, прилет в 08:10.
Москва (Внуково) - Красноярск:
среда, воскресенье — вылет в 23:30, прилет в 08:10; пятница — вылет в 22:00, прилет в 06:40.
Стоимость полета в одну сторону - от 5 699 рублей, туда – обратно – от 10 898 рублей.