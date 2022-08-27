Названы самые популярные города для путешествий осенью

Чаще всего, по данным аналитиков, бронируют отели в Санкт-Петербурге, Сочи, Москве, Калининграде, Казани, Анапе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Махачкале и Владивостоке. Средняя цена отдыха в гостиницах России составляет 3115 рублей в сутки, а средняя продолжительность брони — две-три ночи.

В сервисе отметили, что 40 процентов спроса приходится на объекты размещения без звезд. При этом около 36 процентов заказов приходятся на трехзвездочные отели, 11 процентов россиян предпочитают четыре звезды, а каждый десятый — две.