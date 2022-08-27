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2 часа назад

Названы самые популярные города для путешествий осенью

Мослента

Самые популярные у россиян города для путешествий осенью названы «РИА Новости» со ссылкой на сервис Туту Отели.

Названы самые популярные города для путешествий осенью
Фото: МослентаМослента

Чаще всего, по данным аналитиков, бронируют отели в Санкт-Петербурге, Сочи, Москве, Калининграде, Казани, Анапе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Махачкале и Владивостоке. Средняя цена отдыха в гостиницах России составляет 3115 рублей в сутки, а средняя продолжительность брони — две-три ночи.

В сервисе отметили, что 40 процентов спроса приходится на объекты размещения без звезд. При этом около 36 процентов заказов приходятся на трехзвездочные отели, 11 процентов россиян предпочитают четыре звезды, а каждый десятый — две.

Часть россиян решила отправиться за границу. Самыми востребованными направлениями оказались Минск, Стамбул и Гагра со средней стоимостью ночи 5533 рубля.

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