Путешествия в Таиланд придут в норму к началу высокого сезона

За первые шесть месяцев этого года Таиланд принял около двух миллионов иностранных туристов. Страна восстанавливается после того, как ее туристическая индустрия рухнула из-за пандемии и более чем 18 месяцев «песочниц» и других сложных требований к въезду.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

По состоянию на начало августа 2022 года объем поиска международных авиарейсов и отелей в Таиланде вырос на 164 и 111 процентов соответственно по сравнению с началом года. Все регионы мира демонстрируют позитивную динамику в преддверии высокого сезона в Таиланде, который начинается в ноябре.

В целом Азиатско-Тихоокеанский регион вырос на 74 процента по сравнению с началом 2022 года, Европа, Ближний Восток и Африка — на 67%, США и Канада — на 38%, Карибский бассейн — на 27%, Латинская и Центральная Америка — на 15%.

Хотя в туристической индустрии сохраняется целый ряд неопределенностей, эти положительные цифры демонстрируют, что Таиланд находится на пути к достижению своей цели — получить доход от туризма в размере 65 миллиардов долларов США в 2023 году, что на три миллиона больше по сравнению с допандемийным 2019-м.

После того, как правительство с июля объявило весь Таиланд «зеленой» зоной по COVID-19, а предприятия, развлекательные заведения и туристические достопримечательности ослабили или вовсе сняли ограничения, связанные с пандемией, иностранные туристы быстро вернулись.