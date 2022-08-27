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2 часа назад

Путешествия в Таиланд придут в норму к началу высокого сезона

TURIZM.RU

За первые шесть месяцев этого года Таиланд принял около двух миллионов иностранных туристов. Страна восстанавливается после того, как ее туристическая индустрия рухнула из-за пандемии и более чем 18 месяцев «песочниц» и других сложных требований к въезду.

Путешествия в Таиланд придут в норму к началу высокого сезона
Фото:  TURIZM.RU TURIZM.RU

По состоянию на начало августа 2022 года объем поиска международных авиарейсов и отелей в Таиланде вырос на 164 и 111 процентов соответственно по сравнению с началом года. Все регионы мира демонстрируют позитивную динамику в преддверии высокого сезона в Таиланде, который начинается в ноябре.

В целом Азиатско-Тихоокеанский регион вырос на 74 процента по сравнению с началом 2022 года, Европа, Ближний Восток и Африка — на 67%, США и Канада — на 38%, Карибский бассейн — на 27%, Латинская и Центральная Америка — на 15%.

Хотя в туристической индустрии сохраняется целый ряд неопределенностей, эти положительные цифры демонстрируют, что Таиланд находится на пути к достижению своей цели — получить доход от туризма в размере 65 миллиардов долларов США в 2023 году, что на три миллиона больше по сравнению с допандемийным 2019-м.

После того, как правительство с июля объявило весь Таиланд «зеленой» зоной по COVID-19, а предприятия, развлекательные заведения и туристические достопримечательности ослабили или вовсе сняли ограничения, связанные с пандемией, иностранные туристы быстро вернулись.

Основываясь на статистике бронирования авиабилетов на курорты Таиланда за последние 60 дней, самыми крупными поставщиками туристов на сегодня являются:
  • Таиланд — 10,6%;
  • Сингапур — 8,9%;
  • Корея — 6,5%;
  • США — 5,2%;
  • Великобритания — 4,4%;
  • Индия — 4,2%;
  • Австралия — 4,1%;
  • Германия — 3,8%;
  • Вьетнам — 3,8%;
  • Япония — 3,0%.
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