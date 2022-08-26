Женщина обвинила авиакомпанию в сексизме из-за отмены рейса

Жительница Великобритании, купившая авиабилеты у лоукостера Jet2, упрекнула авиакомпанию в дискриминации после того, как компенсацию за отмененный рейс направили ее мужу, а не ей. Об этом сообщает The Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Кэролайн Картрайт (Caroline Cartwright), она приобрела два билета на рейс из испанского города Малага, где она навещала сестру, в Бирмингем. Однако, приехав в аэропорт вместе с мужем Полом (Paul), женщина узнала о внезапной отмене рейса.

Пара купила билет другой авиакомпании и вернулась в Великобританию в тот же день, договорившись с Jet2 о компенсации. Чек на возвращение денежных средств от лоукостера через шесть недель получил супруг Кэролайн — возмущенная инцидентом британка обвинила авиакомпанию в сексизме.

«Jet2 нарушает мои права, меня просто бесит, что огромная авиакомпания все еще живет в прошлом веке»,

— пояснила Кэролайн. Женщина утверждает, что ее имя было указано в маршрутной квитанции, также она оплачивала билеты и, помимо прочего, впоследствии общалась с представителями авиакомпании о возврате денег.