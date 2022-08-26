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1 час назад

Стюардесса рассказала о кутежах с пассажирами после рейсов

Lenta.ru

Американская стюардесса рассказала на видео в TikTok, что члены экипажа порой любят отправиться на вечеринку с пассажирами после рейсов. На вирусный ролик, который взволновал фанатов бортпроводницы, обратили внимание в Daily Star.

Стюардесса рассказала о кутежах с пассажирами после рейсов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В записи Сьерра Мист (Cierra Mist), у которой больше трех миллионов подписчиков, отметила, что после приземления ее коллеги любят «тусоваться не только друг с другом, но и с веселыми ребятами, которые летели с ними». По ее словам, пассажиры сами просят об этом после полета.

Бортпроводница отметила, что кутежи с туристами устраивают в том случае, если у членов экипажа между рейсами есть несколько свободных дней. В подтверждение своих слов Мист показала несколько видео, на которых ее коллеги танцуют, веселятся и катаются на механическом быке.

«На самом деле я могла бы рассказать вам массу пикантных историй, но не буду делать это здесь», — добавила она. Подписчики стюардессы признались, что эта информация их очень взволновала и они с удовольствием пообщались бы с членами экипажа вне рейсов. «Кстати именно на одной из таких вечеринок я встретил свою невесту», — написал один из фанатов бортпроводницы.

Ранее 26 августа бортпроводница назвала карман на спинке впереди стоящего кресла в самолете самым грязным местом в салоне. По ее словам, его никогда не моют.

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