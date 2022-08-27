Эксперт по туризму рассказала, какие направления могут подешеветь

«Погода там будет ещё совсем летняя, туристов меньше, а море останется тёплым. Неделя в Сочи на двоих в сентябре с перелётами и проживанием будет стоить от 19 тыс. рублей. Кстати, в этом сезоне синоптики обещают тёплую погоду на Черноморском побережье даже в октябре», — отметила Демиденко.