Сингапур с 29 августа начнет впускать в страну привитых россиян

"Всем путешественникам, въезжающим в Сингапур с 29 августа 2022 года, больше не требуется разрешение на въезд, также отменяется требование о самоизоляции на семь дней для привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)",

При этом им нужно будет иметь с собой отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанная за 48 часов до въезда в Сингапур. ПЦР-тест нужно будет сделать и за 48 часов до выезда или же пройти экспресс-тестирование на антиген. Туристы, привитые вакциной, неодобренной ВОЗ, нужно будет приобрести туристическую страховку с покрытием лечения от коронавирусной инфекции сроком действия на весь период пребывания в стране. Из России напрямую в Сингапур попасть не получится. Добираться придется со стыковкой в Турции, ОАЭ или Катаре.