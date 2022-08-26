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1 час назад

Сингапур с 29 августа начнет впускать в страну привитых россиян

Inc-Newsиещё 1

Для въезда потребуется справка на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до въезда.

Сингапур с 29 августа начнет впускать в страну привитых россиян
Фото: Inc-NewsInc-News

Начиная с понедельника, 29 августа, Сингапур открывает свои границы для туристов, привитых от коронавируса российскими вакцинами.

"Всем путешественникам, въезжающим в Сингапур с 29 августа 2022 года, больше не требуется разрешение на въезд, также отменяется требование о самоизоляции на семь дней для привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)",

— говорится в сообщении погранслужбы страны.

При этом им нужно будет иметь с собой отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанная за 48 часов до въезда в Сингапур. ПЦР-тест нужно будет сделать и за 48 часов до выезда или же пройти экспресс-тестирование на антиген. Туристы, привитые вакциной, неодобренной ВОЗ, нужно будет приобрести туристическую страховку с покрытием лечения от коронавирусной инфекции сроком действия на весь период пребывания в стране. Из России напрямую в Сингапур попасть не получится. Добираться придется со стыковкой в Турции, ОАЭ или Катаре.

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