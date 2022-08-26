Трэвел-блогер рассказала о неприязни жителей Таиланда к россиянам

По ее словам, обычно тайцы рады всем туристам, включаяроссиян. Особенно им нравятся люди без вредных привычек, не демонстрирующие свой характер и не распивающие алкоголь прямо на улицах, пояснила девушка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».