Трэвел-блогер рассказала о неприязни жителей Таиланда к россиянам

Жители Таиланда недолюбливают российских туристов из-за их невоспитанности. Об этом рассказала трэвел-блогер Марина Ершова.
По ее словам, обычно тайцы рады всем туристам, включаяроссиян. Особенно им нравятся люди без вредных привычек, не демонстрирующие свой характер и не распивающие алкоголь прямо на улицах, пояснила девушка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
«Тайцы считают, что мы агрессивные пьяницы. Мы при всех любим выяснять семейные отношения, нередко устраиваем скандалы в отелях, в ресторанах, не стесняемся торговаться так, что тайцам просто тошно от нас»,
— отметила Марина Ершова.
Трэвел-блогер рассказала, что тайцы также научились «различать»россиян, украинцев и белорусов. И сегодня жителей Украины они встречают более приветливо.