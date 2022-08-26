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2 часа назад

Трэвел-блогер рассказала о неприязни жителей Таиланда к россиянам

Слово и Дело

Жители Таиланда недолюбливают российских туристов из-за их невоспитанности. Об этом рассказала трэвел-блогер Марина Ершова.

Трэвел-блогер рассказала о неприязни жителей Таиланда к россиянам
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, обычно тайцы рады всем туристам, включаяроссиян. Особенно им нравятся люди без вредных привычек, не демонстрирующие свой характер и не распивающие алкоголь прямо на улицах, пояснила девушка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Тайцы считают, что мы агрессивные пьяницы. Мы при всех любим выяснять семейные отношения, нередко устраиваем скандалы в отелях, в ресторанах, не стесняемся торговаться так, что тайцам просто тошно от нас»,

— отметила Марина Ершова.

Трэвел-блогер рассказала, что тайцы также научились «различать»россиян, украинцев и белорусов. И сегодня жителей Украины они встречают более приветливо.

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