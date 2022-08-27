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51 минуту назад

Старт программы кешбэка спровоцировал рост продажи туров по России до 20 раз

Слово и Делоиещё 1

Туристические операторы рассказали, как за последнее время изменился спрос на путешествия по России.

Старт программы кешбэка спровоцировал рост продажи туров
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После возобновления с 25 августа программы туристического кешбэка продажи выросли до 20 раз. Только за первый день операторы продали 30% от объема туров, реализованных в рамках четвертого этапа программы, отмечает ТАСС.

Чаще всего россияне бронируют турпакеты в Сочи. На это направление приходится примерно 70% от всех продаж. К тому же востребованы туры в Анапу, Кавказские Минеральные воды, Крым. Многие россияне хотят съездить с кешбэком в Петербург и Москву. Среди тех, кто чаще всего пользуется программой кешбэка, оказались жители Москвы, Подмосковья, Петербурга и Краснодарского края. В этот раз из-за высокого спроса акция может закончиться раньше запланированного, сообщили в «Интуристе».

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