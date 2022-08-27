Старт программы кешбэка спровоцировал рост продажи туров

После возобновления с 25 августа программы туристического кешбэка продажи выросли до 20 раз. Только за первый день операторы продали 30% от объема туров, реализованных в рамках четвертого этапа программы, отмечает ТАСС.

Чаще всего россияне бронируют турпакеты в Сочи. На это направление приходится примерно 70% от всех продаж. К тому же востребованы туры в Анапу, Кавказские Минеральные воды, Крым. Многие россияне хотят съездить с кешбэком в Петербург и Москву. Среди тех, кто чаще всего пользуется программой кешбэка, оказались жители Москвы, Подмосковья, Петербурга и Краснодарского края. В этот раз из-за высокого спроса акция может закончиться раньше запланированного, сообщили в «Интуристе».