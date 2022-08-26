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3 часа назад

Авиакомпания Utair: в августе мы открыли новые рейсы в Нальчик из Махачкалы и Сочи

runews24.ru

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале компании.

Utair: в августе запущены рейсы в Нальчик из Махачкалы и Сочи
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что из дагестанской столицы самолеты отправляются в Кабардино-Балкарию в 16:10, а обратно — в 13:50. Вылет из Сочи осуществляется в 11:40, а из Нальчика на черноморский курорт — в 18:10.

Стоимость билетов по первому направлению составляет от 1841 рубля, по второму — от 2158 рублей.

Напомним, оба рейса были запущены 3 августа.

Также авиакомпания объявила о возобновлении рейсов из Перми в Уфу — с 9 сентября по 24 октября.

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