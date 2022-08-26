Utair: в августе запущены рейсы в Нальчик из Махачкалы и Сочи

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале компании.
Отмечается, что из дагестанской столицы самолеты отправляются в Кабардино-Балкарию в 16:10, а обратно — в 13:50. Вылет из Сочи осуществляется в 11:40, а из Нальчика на черноморский курорт — в 18:10.
Стоимость билетов по первому направлению составляет от 1841 рубля, по второму — от 2158 рублей.
Напомним, оба рейса были запущены 3 августа.
Также авиакомпания объявила о возобновлении рейсов из Перми в Уфу — с 9 сентября по 24 октября.