Таиланд будет выдавать россиянам 10-летние визы

Таиланд вводит новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении 10 лет. Обладатели долгосрочной резидентской визы (Long-Term Resident (LTR) Visa) смогут рассчитывать на получение налоговых и иных льгот.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Заявки на оформление документа начнут приниматься уже с 1 сентября. Запрашивать визу получат возможность 4 категории граждан: состоятельные иностранцы, имеющие активы не менее 1 млн долларов США, пенсионеры в возрасте от 50 лет, получающие пенсию и стабильный доход не менее 80 тыс. долларов США в год либо готовые к внушительным инвестициям, сотрудники международных компаний, работающие в удаленном формате, востребованные специалисты в определенных отраслях.

Запрос на визу подается онлайн вместе с необходимыми документами. Квалифицированные специалисты также могут обратиться в посольство Таиланда в своей стране. Рассмотрение заявления занимает в среднем 20 дней. При одобрении заявки LTR Visa выдается сначала на 5 лет с возможным продлением срока ее действия еще на 5 лет.