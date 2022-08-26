Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
35 минут назад

Таиланд будет выдавать россиянам 10-летние визы

TourDom

Таиланд вводит новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении 10 лет. Обладатели долгосрочной резидентской визы (Long-Term Resident (LTR) Visa) смогут рассчитывать на получение налоговых и иных льгот.

Таиланд будет выдавать россиянам 10-летние визы
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Заявки на оформление документа начнут приниматься уже с 1 сентября. Запрашивать визу получат возможность 4 категории граждан: состоятельные иностранцы, имеющие активы не менее 1 млн долларов США, пенсионеры в возрасте от 50 лет, получающие пенсию и стабильный доход не менее 80 тыс. долларов США в год либо готовые к внушительным инвестициям, сотрудники международных компаний, работающие в удаленном формате, востребованные специалисты в определенных отраслях.

Запрос на визу подается онлайн вместе с необходимыми документами. Квалифицированные специалисты также могут обратиться в посольство Таиланда в своей стране. Рассмотрение заявления занимает в среднем 20 дней. При одобрении заявки LTR Visa выдается сначала на 5 лет с возможным продлением срока ее действия еще на 5 лет.

Отмечается, что таким образом власти Таиланда стараются привлечь состоятельных иностранцев и высококлассных специалистов в королевство. В течение следующих 5 лет их число должно вырасти до 1 млн человек. Новая визовая программа будет способствовать инвестициям в экономику страны.

Новости путешествий,Visa,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители